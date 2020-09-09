Новое повышение пенсий в 2020 году произойдет 1 декабря

На эту дату запланировано повышение прожиточного минимума для всех категорий населения. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и минимальнаяпенсия. С 1 декабря она составит 1769 грн (то есть пенсионерам добавят 57 грн).

В Минсоцполитики посчитали, что повышение затронет примерно 3 млн человек, или 30% пенсионеров.

Больше всего выиграют от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная пенсия, составляющая 10 минимальных, вырастет еще на 570 грн. Но их доплатят только при условии, что такой пенсионер получал "урезанную" пенсию – то есть ему было положено, к примеру, 17 800 грн пенсии, а по закону он до 1 декабря 2020 года не мог получить больше 17 120 грн (10 минимальных пенсий).

Увеличатся пенсии еще у некоторых категорий пенсионеров. Это инвалиды войны – у них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии вырастут на 205-370 грн, инвалиды ЧАЭС – пенсии вырастут на 128-162 грн, участники боевых действий – на 93 грн. Кроме того, все эти категории получат еще и дополнительные надбавки от 8,5 до 28,5 грн.

Шахтерам добавят по 170 грн. Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, имеющие звание "народный" или "заслуженный") дополнительно получат от 11,4 до 22,8 грн.

А тем, кто получает только трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная с 1 декабря (1769 грн), не добавят ничего, либо их прибавки окажутся незначительными – от 57 копеек до 7-12 грн. Это так называемые доплаты за стаж – 1% от минимальной пенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. С 1 декабря эта доплата увеличится на 57 копеек. Например, женщина, имеющая 38 лет стажа, получит дополнительно к пенсии около 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн.

Без изменений останутся пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-2020 годах.

Получат прибавку и люди с инвалидностью.

Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту, с инвалидностью II группы – 90%, III группы – 50%. Размер пенсии исчисляется, исходя из того, какую пенсию заработал бы человек, если бы он остался трудоспособным до пенсионного возраста.

Отметим, повышение пенсий запланировано и на 2021 год. Ожидается, что пенсии тех, кому 65 лет и больше, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн). Но точные даты пока неизвестны.

Ранее мы рассказывали о компенсациях, которые будут начислять к зарплатам и пенсиям.

Так, украинцам могут выплачивать денежные компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат. С такой инициативой выступил профильный комитет Рады по вопросам соцполитики.

Документ, в частности, предусматривает расширение перечня видов выплат, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В этот список авторы постановления предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

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