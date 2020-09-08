Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар сверкнула стройной фигурой в смелом розовом платье

Украинская прима-балерина поделилась новыми яркими фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Кухар позирует в весьма нестандартном наряде. На ней ярко-розовое платье с оригинальным вырезом на груди до самого живота. Его асимметричная юбка спереди короче, чем сзади, что позволяет красотке продемонстрировать еще и свои стройные ножки. Кроме того, на фото заметно, что Кухар не стала надевать под наряд с такими вырезами лифчик.

На фото звезда позирует со счастливой улыбкой на лице, демонстрируя свою беззаботную натуру.

Ее поклонники активно комментируют фото.

«Всегда мечтала увидеть настоящую барби», «Невероятная красота», «Шик-шик!», «Просто богиня», «Шикарная девушка», «Екатерина, Вы прекрасны!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в сториз на своей странице в соцсети "Инстаграм" Кухар опубликовала короткие ролики, в которых обратилась к телеведущей Лесе Никитюк из гримерки.

"Ну что, Лесечка, что ты там вчера говорила про своего юного парня? Сегодня то он мой. Кусай себе локти, если достанешь", - кокетливо заявила Екатерина Кухар под смех стилиста, который примостился сзади и поддершал ее шутку.

Стоит отметить, что балерина оказалась перед молодым человеком в весьма пикантном виде: из одежды на ней виден только халат, который красотка еще и приспустила на плечи. Кроме того, Екатерина Кухар сидела с мокрыми волосами, вероятно, только готовилась делать прическу.

Напомним, раскованная Кухар из "Танців з зірками" спустила халат и пошалила прямо в гримерке.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" предалась любовным утехам с мужем прямо в воде.

Также Politeka писала, что раздетая Кухар из «Танців з зірками» сразила наповал образом горячей ведьмы.