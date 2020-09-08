Известная российская модель Анастасия Квитко впечатлила пышными формами в коже

Инста-дива похвасталась новым стильным образом на своей странице в соцсети. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото Квитко, успевшая прославиться как «русская Кардашьян», позирует перед камерой в стильном наряде. На ней черные штаны в обтяжку с высокой талией, а также черный кожаный топ с длинными рукавами. На груди кофта выглядит скорее как лифчик, половинки которого соединены золотистым кольцом. При этом наряд настолько тесный, что огромная грудь красотки так и норовит вырваться наружу.

Образ Квитко дополняет элегантная сумочка и многочисленные золотые украшения. Модель оставила волосы распущенными, а на ее лице можно заметить яркий макияж.

Поклонники модели не смогли пройти мимо такого снимка и активно начали писать комплименты и ставить лайки под фото.

Ранее мы писали, что Квитко покорила стильным кадром, на котором предстала в супер-коротеньком топе и даже расстегнула его, чтобы показать грудь во всей красе, а дополнила наряд такими же неприлично короткими шортиками белого цвета. Пышные форма знаменитости, вставленные напоказ, не оставили поклонников равнодушными и в этот раз:

Настю сравнивают с одной из самых популярных моделей довольно часто, отмечая, что ее формы очень пышные, а сама внешность примечательна и необычна. Девушка же "скромно" заявляет, что лучше многих топ-моделей.

Напомним, русская Кардашьян задала "жару" на улице в тесном-мини топике.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян ослепила рекордным размером своих влажных "дынек".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян посветила мокрыми «холмами» в крохотном бикини.