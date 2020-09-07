Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американский иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошными изгибами в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в TikTok.

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует на краю бассейна, демонстрируя упругие «холмы» к тесном бикини. При этом лицо красотка решила прикрыть при помощи больших очков.

«Выпирают до неприличия. Роскошные формы», «божественные изгибы», «красотка невероятная», «ты так хороша, просто богиня», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", похвасталась эффектными фото с отдыха

Судя по постам ее главная страсть – снимки в экзотических местах, то девушка показывает фото посреди диких джунглей, то позирует рядом с пещерой. В этот раз звезда решила покорить высоты - она позировала на крыше дома, сидя на шезлонге.

При этом модель примеряла бикини модного корралового цвета. А дополнили образ кепка черного цвета, которая прикрыла от любопытных пользователей сети ее глаза.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.