Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, блеснула достоинствами в крошечном белом топе

Настю сравнивают с одной из самых популярных моделей доволно часто, отмечая, что ее формы очень пышные, а сама внешность причательна и необычна. Девушка же "скромно" заявляет, что лучше многих топ-моделей. При этом ее провокативные кадры в социальной сети Инстаграм набирают сотни тысяч лайков, а поклонников в профиле уже более 11.5 миллионов.

В этот раз молодая красавица покорила стильным кадром, на котором предстала в супер-коротеньком топе и даже расстегнула его, чтобы показать грудь во всей красе, а дополнила наряд такими же неприлично короткими шортиками белого цвета. Пышные форма знаменитости, вставленные напоказ, не оставили поклонников равнодушными и в этот раз:

«Demasiado bonita😋🍎», «Ты так прекрасна для меня, любовь моя, счастье мое, ты все для меня, я живу для тебя, а ты для меня», «Так горячо», «Ты выглядишь так по-детски на этой фотографии @anastasiya_kvitko В любом случае выглядишь так мило, напряжение на пределе🌸💗», «Привет, сладкое сердце, у тебя красивое лицо», «Она знает, что она сладкая и горячая», «Ты такой вредный малыш !!! Такая сексуальная красотка !!! Любовь Джеймса💖💖💞💞», - пишут пользователи.

Ранее мы также писали, что девушка прославилась благодаря необычной внешности, за которую ее прозвали русской Ким Кардашьян. При этом сама Настя не любит такие сравнения, отмечая, что она уникальна и пластики не делала. Впрочем, фото в сети, сделанные в подростковом возрасте, говорят об обратном.

Это не мешает Квитко продолжать привлекать внимание к себе благодаря неоднозначным и откровенным снимкам. Являясь рекламным представителем одежды и белья, Настя снимается едва ли не каждый день. В свободное время она много времени проводит на пляже, поэтому яркий кадр в розовом бикини ничуть не удивил фанатов. Измазавшись маслом, Настя посветила достоинством перед объективом с легкой улыбкой на лице.

Образ знойной красотки завершил легкий макияж, а также тонкая сетчатая накидка на бедрах.

«О, мой бог», «Привет, драгоценная девочка», «Показывает бриллианты», «хорошенькие изгибы», «Насколько ты богата…», «Ты красивая женщина, просто королева соблазна 😍😍😍❤️❤️❤️», «Я хочу быть твоей одеждой 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤 ♥ ️».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов