Популярная певица Вера Брежнева удивила поклонников резкой сменой имиджа 

Как передает Politeka.net, свежее видео со съемок красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Вера предстала в весьма необычном образе. Она распрощалась со своими длинными волосами. На видео у нее было короткое каре и эффектный макияж. Артистка решила поделиться с поклонниками личными впечатлениями от съемок в мюзикле.

«Иногда после проектов остаётся #backstage и после релиза можно уже посмаковать) у меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ», - рассказала Брежнева.

Как известно, артистка снялась в мюзикле Димы Монатика, с которым недавно записала совместную песню. По словам певицы, ее образ для мюзикла удался.

«Если вы внимательно посмотрите - то увидите, что моя наряд сшит из ткани, на которой напечатаны мои фото, статьи, тексты моих песен) крутизна в деталях) однозначно чувствовала себя девушкой из начала 2000-х», - отметила Брежнева.

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За полчаса пост артистки посмотрели более 20 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Все отлично интересно и класно! Но это похоже на парик? Верно?», «Красота», «О божечки, главное не стреги каре», «Какие тени!!! Просто шик!», «Так классно. Вам идёт», «Элемент номер пять!», - пишут пользователи сети.

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Иногда после проектов остаётся #backstage и после релиза можно уже посмаковать) у меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ #хорошиеновостидля #Ритм . И передать вам поцелуй с площадки 😘 Образ - это всегда коллективная работа. И он удался )) @tanumuino и @olaazh меня такой придумали, мэйк сделала @kuzikova , прическа дело рук @stetsjulia , и если вы внимательно посмотрите - то увидите, что моя наряд сшит из ткани, на которой напечатаны мои фото, статьи, тексты моих песен ) крутизна в деталях) ✨ однозначно чувствовала себя девушкой из начала 2000х. Я как раз пришла в группу. Юная, смешная)) Какими вы были в то время?

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Ранее Брежнева поделилась фото, на котором показала все образы из мюзикла «Ритм».

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