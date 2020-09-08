Популярная певица Вера Брежнева удивила поклонников резкой сменой имиджа
Как передает Politeka.net, свежее видео со съемок красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Вера предстала в весьма необычном образе. Она распрощалась со своими длинными волосами. На видео у нее было короткое каре и эффектный макияж. Артистка решила поделиться с поклонниками личными впечатлениями от съемок в мюзикле.
«Иногда после проектов остаётся #backstage и после релиза можно уже посмаковать) у меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ», - рассказала Брежнева.
Как известно, артистка снялась в мюзикле Димы Монатика, с которым недавно записала совместную песню. По словам певицы, ее образ для мюзикла удался.
«Если вы внимательно посмотрите - то увидите, что моя наряд сшит из ткани, на которой напечатаны мои фото, статьи, тексты моих песен) крутизна в деталях) однозначно чувствовала себя девушкой из начала 2000-х», - отметила Брежнева.
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За полчаса пост артистки посмотрели более 20 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Все отлично интересно и класно! Но это похоже на парик? Верно?», «Красота», «О божечки, главное не стреги каре», «Какие тени!!! Просто шик!», «Так классно. Вам идёт», «Элемент номер пять!», - пишут пользователи сети.
Ранее Брежнева поделилась фото, на котором показала все образы из мюзикла «Ритм».
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