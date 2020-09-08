Звездный украинский продюсер Вадим Лисица откровенно рассказал о своих отношениях с Потапом и о перспективах сына рэпера в украинском шоу-бизнесе

Музыкальный продюсер, сотрудничающий с такими артистами, как Потап и Настя, LOBODA, «Время и Стекло», Alyosha, MOZGI и многими другими, поделился своим мнением об известном рэпере в интервью Politeka Life.

Так, Лисица признался, что познакомился с Потапом еще в 2005 году и еще в первую встречу они проговорили без перерыва целых 6 часов.

«И тогда он меня вообще очаровал и я его очаровал. И мы практически сразу договорились, что мы работаем. Было сложно первое время: не было у него денег со мной рассчитаться, да я собственно и не просил, я понимал, что для таких мощных фигур как он нужно время для разгона…И все эти годы он благодарит, он мне помогает», - рассказал продюсер о своих отношениях с рэпером.

Он также раскрыл причину, по которой их сотрудничество прекратилось. По словам Лисицы, она очень простая: проекты «Потап и Настя» и «Время и Стекло» закрылись.

Продюсер также заявил, что верит в то, что сын Потапа Андрей имеет все шансы стать известным артистом. По словам Лисицы, ему и самому хотелось бы поработать с парнем.

«Он очень талантливый, он очень открытый, искренний. Несмотря на то, что он сын суперзвезды, он очень простой чувак», - подчеркнул продюсер.

Он добавил, что не считает, что существует такой возраст, после достижения которого дорога в шоу-бизнес будет закрыта для человека.

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