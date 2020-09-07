Погода в Украине 7 сентября изменится к худшему, грозовые дожди придут вместе с резким похолоданием
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз синоптиков из Укргидрометцентра.
Так, на западе будут сильные дожди с грозой. Это спровоцирует сильное похолодание: местами будет от 18 до 20 тепла. Это коснется Волынкской, Ровенской и Львовской областей. Остальных ждут 24-28 градусов. Ночью на улице будет от 12 до 15 тепла.
Украинцам на севере погода готовит переменное настроение. В Житомирской области грозовые дожди, а на остальной части региона солнце и тучи. Воздух прогреется до 26-29 градусов тепла, а ночью похолодает до 13-16 со знаком «плюс».
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В центральных регионах от непогоды не останется и следа: на улице будет сильная жара, вплоть до 27-30 градусов. Ночью ее сменят комфортные 13-16 градусов по Цельсию.
Похожей ситуация будет и на юге: солнце и 26-29 тепла. Ночью, правда, резко похолодает – от 15 до 19 градусов.
Жителям восточных регионов сегодня также повезет: солнечная погода будет сочетаться с 26-30 градусами со знаком «плюс». А вот ночью похолодает, и это будет чувствоваться: от 10 до 14 тепла.
Жителей столицы и пригорода осень побалует: солнечный день дополнит 28-30 градусов жары, а вот ночью столбик термометра опустится до 13-15 градусов.
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