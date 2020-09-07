Украинцы должны быть готовы к новым погодным испытаниям

Об этом в своем Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра, 8 сентября, в Украину ворвутся атмосферный фронт и антициклон Jurij.

Уже ближайшей ночью антициклон уйдет в восточном направлении, поэтому будет дождливо в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской областях, и на Киевщине и Виннитчине.

"Утром 8-го сентября дожди ожидаются только в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, то есть, на севере. Остальная территория Украины пойдет на работу без зонтов. А днем антициклон еще подпихнет фронт дальше и поэтому дожди уже возможны только на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине", - отметила Диденко в своем Facebook.

Из-за атмосферного фронта завтра в Украине будет прохладно.

"В западных, северных и большинстве центральных областей во вторник ожидается +18+23 градуса. На Востоке и в южной части Украины будет теплая погода. +25+29 градусов", - сообщила синоптик и предупредила водителей о туманы.

Что касается Киева, то ночью и утром возможен дождь, а днем уже будет относительно сухая погода.

"Температура воздуха во вторник снизится и составит в столице +20+22 градуса, прихватите что-то с более длинным рукавом. Потом в Киеве потеплеет, в пятницу снова похолодает, а в выходные будет комфортно,+23+25 градусов", - резюмировала Диденко в своем свежем прогнозе погоды.

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