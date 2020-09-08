Знаменитая 55-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на обложке журнала
Известная красотка опубликовала соответствующее фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Беллуччи предстала в черном платье с глубоким декольте.
Формы звезды соблазнительно торчали из-под черной ткани. Декольте было настолько откровенным, что, казалось, будто Моника прикрывала неприличие рукой.
Шелковая кожа, по которой спускалось сияющее разноцветное украшение придавало к вырезу еще больше акцента.
Моника поиграла со своими черными волосами, закинув их назад. При этом красотка смотрела в сторону.
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На лице актрисы выделялись лишь черные стрелки, губы немного поблескивали.
В посте артистка рассказала, что выход журнала ожидается в конце сентября.
За пять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов внешности звезды, ведь она просто отличная, несмотря на возраст.
"Лучшая на планете", - написал один из фанатов.
Напомним, Моника Беллуччи предстала в черном плаще с пикантным вырезом. Из откровенного декольте выставились округлости знаменитости в полупрозрачном топе. Бюст выглядел очень соблазнительно и никак иначе.
Дополнили образ украшения с синими камнями.
Звезда уложила пышные волнистые волосы так, что челка слегка закрывала глаза.
Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи предстала в компании директора одного из мероприятий. Облачилась звезда в черное платье, которое идеально подошло к ее феноменальной фигуре. Однако поклонники обратили внимание на уставший вид и морщины звезды.
Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались
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