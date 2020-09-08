Знаменитая 55-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на обложке журнала

Известная красотка опубликовала соответствующее фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Беллуччи предстала в черном платье с глубоким декольте.

Формы звезды соблазнительно торчали из-под черной ткани. Декольте было настолько откровенным, что, казалось, будто Моника прикрывала неприличие рукой.

Шелковая кожа, по которой спускалось сияющее разноцветное украшение придавало к вырезу еще больше акцента.

Моника поиграла со своими черными волосами, закинув их назад. При этом красотка смотрела в сторону.

На лице актрисы выделялись лишь черные стрелки, губы немного поблескивали.

В посте артистка рассказала, что выход журнала ожидается в конце сентября.

За пять часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу комплиментов внешности звезды, ведь она просто отличная, несмотря на возраст.

"Лучшая на планете", - написал один из фанатов.

Напомним, Моника Беллуччи предстала в черном плаще с пикантным вырезом. Из откровенного декольте выставились округлости знаменитости в полупрозрачном топе. Бюст выглядел очень соблазнительно и никак иначе.

Дополнили образ украшения с синими камнями.

Звезда уложила пышные волнистые волосы так, что челка слегка закрывала глаза.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи предстала в компании директора одного из мероприятий. Облачилась звезда в черное платье, которое идеально подошло к ее феноменальной фигуре. Однако поклонники обратили внимание на уставший вид и морщины звезды.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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