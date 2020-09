Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как изменилась ее фигура после длительного отпуска с дочерью

Довольно долгое время Каролина отдыхала вместе с дочерью, а также близким другом и коллегой Филиппом Киркоровым за границей, изначально певица отправилась в курортный город Турции, где здорово повеселилась, а потом уехала в Нью-Йорк по делам.

При этом певица показывала, как счастива проводить время с ребенком и без молодого избранника. По возвращению из отпуска звезда поделилась первыми селфи, традиционно сделанными в машине во время поездки.

Примечательно, что на показанных кадрах певица выглядит значительно толще, чем в реальной жизни. Заметно поправившаяся после отпуска певица, врпочем, выглядела счастливой и загорелой.

Отметим, мы также писали, что Каролина отдыхала вместе со своей дочерью за границей в роскошном курортном отеле. Причем отдыхалазвезда не одна, а вместе с другом семьи и крестным отцом Сони - Филиппом Киркоровым.

Недавно певица без макияжа представила сразу несколько стильных образов и покорила видом рядом с повзрослевшей дочерью. Загорелые и довольные, они позировали в модных платьях и немало взбудоражили сеть. Соня примерила стильное платье насыщенно-розового оттенка, а Каролина блистала в двух платьях с вышивкой свободного кроя:

«🌹 We love our dresses! Красивые украинские узоры на современных платьях. Стильно и душевно! Thank you @march11.us! It’s magically!» - написала Каролина.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото