Украинские льготники должны быть готовы к жестким проверкам
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минфина.
Известно, что уже после Нового года будет запущена верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью.
То есть, с 1 января 2021 года будут жестче проверять потенциальных льготников.
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"Персональные данные на информационно-аналитической платформе надежно защищены от внешнего вмешательства. При этом обработка информации осуществляется в автоматизированном режиме средствами платформы без человеческого вмешательства", – подчеркнули в пресс-службе министерства.
В Минфине также добавили, что новая платформа позволит одновременно проверять 3500 запросов, что "позволяет использовать данное программное решение государственными органами при назначении выплаты и значительно сокращать время, необходимое для принятия решений о выплатах".
В ведомстве не сомневаются, что такая проверка будет способствовать эффективному и целевому использованию средств из госбюджета, поскольку достоверность сведений, которые предоставляют украинцы, будут проверять в реальном времени.
Стоит также напомнить, что уже 1 января 2021 года вступает в силу статья 10 ЗУ "О верификации и мониторинге государственных выплат". Она, в частности, предусматривает осуществление превентивной верификации при обращении граждан за назначением пенсий, пособий, субсидий, других социальных выплат.
То есть, если украинцы при обращении к государству за помощью скрыли свои доходы, то они автоматически потеряют возможность получения льгот.
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