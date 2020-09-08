Все зависит теперь от Рады

Стало известно, как в Украине планируют перейти на систему автоматического начисления пенсий

Как передает Politeka.net, об этом сказано в законопроекте №3623, который Рада уже приняла в первом чтении.

Известно, что после отмены бумажных трудовых, выплаты украинским пенсионерам будут начислять в автоматическом режиме.

То есть, украинцам не нужно будет тратить время для обращения в ПФУ и сбора документов, чтобы доказать свой стаж. Помимо этого, потенциальные льготники смогут исключать то время работы, когда у них был низкий заработок, чтобы он не повлиял на размер выплаты.

“Будет как в Великобритании, Эстонии и других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее”, – раскрыл нюансы замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.

Помимо этого, украинцы получат электронный документ с информацией о своем стаже в интернете, и им можно будет воспользоваться при прохождении собеседования, или если этого требует работодатель.

Ранее мы рассказывали о компенсациях, которые будут начислять к зарплатам и пенсиям.

Так, украинцам могут выплачивать денежные компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат. С такой инициативой выступил профильный комитет Рады по вопросам соцполитики.

Документ, в частности, предусматривает расширение перечня видов выплат, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В этот список авторы постановления предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.

Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.

Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить

Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все