Стало известно, как в Украине планируют перейти на систему автоматического начисления пенсий
Как передает Politeka.net, об этом сказано в законопроекте №3623, который Рада уже приняла в первом чтении.
Известно, что после отмены бумажных трудовых, выплаты украинским пенсионерам будут начислять в автоматическом режиме.
То есть, украинцам не нужно будет тратить время для обращения в ПФУ и сбора документов, чтобы доказать свой стаж. Помимо этого, потенциальные льготники смогут исключать то время работы, когда у них был низкий заработок, чтобы он не повлиял на размер выплаты.
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“Будет как в Великобритании, Эстонии и других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее”, – раскрыл нюансы замглавы Минсоцполитики Виталий Музыченко.
Помимо этого, украинцы получат электронный документ с информацией о своем стаже в интернете, и им можно будет воспользоваться при прохождении собеседования, или если этого требует работодатель.
Ранее мы рассказывали о компенсациях, которые будут начислять к зарплатам и пенсиям.
Так, украинцам могут выплачивать денежные компенсации в случае задержки пенсий, зарплат и других социальных выплат. С такой инициативой выступил профильный комитет Рады по вопросам соцполитики.
Документ, в частности, предусматривает расширение перечня видов выплат, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В этот список авторы постановления предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.
Напомним, пенсии в Украине вырастут уже с сентября, в Кабмине сделали заявление: кому светит надбавка.
Как сообщала Politeka, пенсию не получат многие украинцы, власти боялись напрямую об этом говорить
Также Politeka писала, что новую пенсию с 1 сентября получат не все