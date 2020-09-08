Начиная с текущей осени газ для украинцев может подорожать до 7 гривен за кубометр

Об этом Politeka, ссылаясь на информацию сайта Обозреватель.

Согласно данным, озвученным главой Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артемом Компаном, цена на газ для украинцев вырастет из-за того, увеличивается стоимость голубого топлива на европейских хабах.

"Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю увидим цену контрактов более 7 грн за кубометр", – прогнозирует специалист.

Директор газотранспортной компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович не согласен с данным мнением и заверяет, что стоимость газа в этом отопительном сезоне может быть даже ниже, чем в прошлом.

"Цены на рынке меняются достаточно активно. На них влияют как внешние факторы, например объемы поставок американского LNG-газа в Европу, так и внутренние – влияние COVID-19 на работу промышленных предприятий. В дальнейшем усилится влияние и температурных режимов", – аргументировал он.

Стоит отметить, что по состоянию на начало сентября запасы природного газа в подземных хранилищах Украины достигли 26,069 млрд куб. м (84,1% от общей проектной емкости). Среднесуточная закачка в хранилища на протяжении августа составила 111,8 млн куб. м (благодаря открытию виртуального реверса со Словакией), 1-5 сентября – 86,7 млн куб. м.

Снижение закачки связано с сокращением импорта из-за начавшихся ремонтных работ на одном из участков газопровода, проходящего через газоизмерительную станцию "Будинце" на границе со Словакией.

Politeka писала, что украинцам стоит готовиться к скачку коммунальных тарифов уже сейчас. Так, в Минэнергетики предупредили, что с 1 октября повысится тариф на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Вместо 90 копеек за 1 кВт/ч платить придется 1,68 грн, это почти вдвое выше, чем было раньше.

Цена газ, согласно новым нормам может меняться каждый месяц, как в большую, так и в меньшую сторону. Однако, что в 2021 году цены на газ для населения вырастут на 19%. При этом в Минэнергетики раскрыли планы о том, что к 2023 году цена на газ вырастет до 214 долларов США за один кубометр газа.

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