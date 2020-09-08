К чему готовиться простым украинцам

Карантин внес кардинальные изменения в жизнь украинцев

Об этом пишет Сегодня.

Так, Верховной Раде предлагают урегулировать в правовом поле аспекты дистанционной работы, на которую из-за карантина и пандемии китайского вируса отправляли многих украинцев.

Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы, уже зарегистрирован в Раде.

В пояснительной записке говорится, что необходимо дать отдельные определения понятиям "удаленная работа" и "надомная работа", что позволит использовать более востребованную форму труда.

Помимо этого, авторы документа утверждают, что подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок надомной работы, уже устарели и они не в состоянии отвечать требованиям нынешнего рынка труда.

Основные положения этого законопроекта:

введение двух самостоятельных видов (форм) работы – дистанционной и надомной;

работодатель получает право получать сведения о месте жительства или месте по выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу);

работник должен быть ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами в письменной форме или путем обмена электронными документами;

работник может быть дистанционно ознакомлен с требованиями по охране труда, в частности по видеосвязи;

обеспечение возможности работника совмещать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя;

на собственника возлагаются обязательства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.

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Согласно документу, украинцам могут выплачивать помощь по частичной безработицы не только в период карантина из-за "китайского" вируса, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

В случае, если законопроект будет принят, Кабмин сможет определять порядок предоставления пособия, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

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