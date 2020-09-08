34-летняя российская телеведущая Ольга Бузова удивила новым образом

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

На видео знаменитость исполняет чувственный танец под композицию "Missing You" от The Ambientalist.

На звезде – золотистое блестящее платье, причем, судя по обнаженной спине понятно, что на Бузовой нет нижнего белья.

"Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно 💫✨", – подписала видео знаменитость.

Поклонники пришли в восторог от свежего видео с их любимицей и забросали Ольгу восторженными комментариями.

"Боже, Оля, это просто волшебно!!😍🤤 Просто НЕРЕАЛЬНАЯ 🤤🔥❤️😍 Какая красивая💖💖💖 Бомба честно говоря Как можно быть такой невероятной 😍😍😍😍😍😍 Снимает она, а стыдно мне, Красотка 😍 бомбааа❤️", – написали они.

Politeka писала, что российская телеведущая и певица Ольга Бузова удивила смелым образом для нового клипа. Знаменитость опубликовала кадры со съемок на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Судя по всему, сейчас она готовится к выпуску нового трека, "Проблема", - указала она в описании и это же слово можно услышать на записи.

Ольга Бузова полюбилась многим фанатам не в последнюю очередь благодаря откровенным образам. На этот раз исполнительница предстала в обтягивающем боди телесного цвета с рисунками, напоминающими татуировки. Одежда подчеркнула все формы красотки и оставила обнаженными упругие бедра. Поверх боди она накинула плотную белую куртку, а на ноги натянула высокие ярко-красные сапоги.

Фигуристая Бузова в необычном платье без белья свела с ума видом на фоне Кремля: "Зачем так..."

Похудевшая Бузова распахнула одежду и показала свои "холмики" крупным планом: "Девчонка".

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