Российская певица и телеведущая Ольга Бузова похвасталась пикантным нарядом на красивом фоне

Звезда опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото, которым поздравила столицу России с праздником, пишет Politeka.net. По такому случаю Ольга Бузова надела необычное черное платье с множеством пуговиц и большим разрезом спереди. Судя по кадру, под низ девушка не стала надевать бюстгальтер. Наряд "спрятал" бюст ведущей, однако подчеркнул ее стройную фигуру.

"Моя Москва ❤️ поздравляю тебя с днём рождения 👸🏻🙏🏻 Тебе сегодня исполнилось 873 года 🥰 Люблю тебя ❤️. Всем желаю здоровья, счастья и любви 🙏🏻", - подписала снимок Бузова.

Артистка сфотографировалась в одной из высоток в центре Москвы. На заднем плане можно заметить кремлевские стены и Красную площадь.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешнего вида Ольги и оставили свои отзывы в комментариях:

"Красивая 😻😻😻😻😻😻"; "Какая шикарная ❤️🌸🌸🌸"; "Самая-самая❤️"; "Королева"; "Нереальная"; "Бомба 😍🔥"; "Какое платье! Очень стильно и красиво? Что за фирма?"; "Красавица, как всегда 🔥🔥🔥"; "Оленька спасибо за твоё творчество"; "Как всегда на высоте 😊👍🔥"; "шикарный лук!!!!!"; "ты такая шикарная, Господи просто пипец"; "Я тебя обожаю всем сердцем"; "Что за булочка с корицей?💘"; "Зачем так красиво?".

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.

А еще Politeka писала, что Эпатажная Бузова взбудоражила резкой сменой имиджа, звезду не узнать.

Также Politeka сообщала, что разгоряченная Бузова изменилась до неузнаваемости, фото поражает.