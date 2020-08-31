Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", похвасталась эффектными фото с отдыха

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

На страницах Instagram существует множество фанатских страниц, где пользователи сети делятся снимками модели. Несколько часов назад на одной из таких страниц появился соблазнительный снимок красотки в крохотном купальнике (чтобы увидеть соответствующий снимок проскрольте вниз).

Судя по постам ее главная страсть – снимки в экзотических местах, то девушка показывает фото посреди диких джунглей, то позирует рядом с пещерой. В этот раз звезда решила покорить высоты - она позировала на крыше дома, сидя на шезлонге.

При этом модель примеряла бикини модного корралового цвета. А дополнили образ кепка черного цвета, которая прикрыла от любопытных пользователей сети ее глаза.

В таком соблазнительном образе модель выглядит как минимум на 5 лет моложе. На кадре прекрасно видно, что над своим телом она упорно трудится. Знаменитые формы отлично "сочетаются" с тонкой талией, подкачанным прессом и пышными бедрами.

Пользователи сети остались в полном восторге от образа девушки, который она продемонстрировала на крыше дома.

«Белиссимо», «Абсолютное совершенство», «этими бомбами можно убить», «роскошный бюст», «ммм, роскошная», «элегантно и красиво. Супер», «ты на этом снимке такая воздушная и милая, что просто космос», - пишут они.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.