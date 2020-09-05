Филипп Киркоров вывел в свет своих подросших детей и похвастался новой наградой

Знаменитый российский певец поделился новыми снимками в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как стало известно, Киркоров появился на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards». Артист победил в номинации «Связь поколений» и получил соответствующую награду из рук собственных детей – Аллы-Виктории и Мартина.

На опубликованных снимках певец позирует с ними на красной дорожке. Сам Киркоров появился на премии в весьма экстравагантном образе: на нем черные джинсы с черепами, пиджак со звездами и белые ботинки. Волосы певца заплетены в мелкие косички.

Его дочь Алла-Виктория также выбрала довольно необычный наряд с короткой бархатной юбкой и кофтой со стильным принтом. А вот ее брат Мартин выбрал одежду в более спокойных тонах. На мальчике серые джинсы, красная футболка и светлый пиджак в клеточку.

«Этот приз мне преподнесли мои дети - мое будущее», - прокомментировал Киркоров свою награду.

Поклонники певца тут же отреагировали на его пост. В комментариях многие отмечали, что дети артиста на подобных мероприятиях всегда выглядят несчастными.

«Какие малыши уже взросленькие», «Сынуля отпад, красавчик», «Филя на стиле огонь», «А девчушка грустная, устала от папиных тусовок», «Какие печальные глазки у деток. Устали наверное от поклонников папиных», «Детки какие красивые и счастливы за папу!», «Надо развивать детей, как Галкин а его дети что то нас ничем не удивляют и радуют», - пишут люди.

Напомним, резко похудевший Киркоров ошеломил новой внешностью на отдыхе.

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