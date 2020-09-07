Голливудская актриса Анджелина Джоли недовольна поведением бывшего супруга Брэда Питта

Уже несколько дней в СМИ активно обсуждается новый роман 56-летнего Питта с 27-летней моделью Николь Потуральски, передает Politeka.net.

Одному из таблоидов стало известно, что актер привез новую возлюбленную во французское поместье, Шато Мираваль, где в 2014 году поженился с Энджи. Последнюю данный факт привел в бешенство. Якобы Джоли никогда не думала, что экс-муж мог так опустится, ведь она надеялась уладить проблемы, возникшие летом.

Кроме того, Анджелина возмутилась тому, как Питт без стеснений ездит с новой возлюбленной по Европе, не держа свою жизнь в тайне.

Однако, вероятно, Питта не волнует, что думает о нем бывшая. Тем более артист знал, какую реакцию его отношения с моделью вызовут у бывшей супруги. По словам артиста, он уже был готов к гневу и негодованию экс-возлюбленной.

Брэд очень расстроенный, ведь Анджелина много лет выступала против него в суде, пытаясь держать его подальше от детей. Сейчас борьба за опеку продолжается.

По словам инсайдера, путешествие в поместье, к слову с виноградниками, была организована Питтом лишь для того, чтобы продвинуть его новое вино. Артист взял Николь с собой, потому что, сейчас у них хорошие отношения.

Стоит отметить, что Николь Потуральски замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мэри. С Питтом модель знакома примерно год. Оба впервые встретились на вечеринке после премьеры его фильма "Однажды в... Голливуде" в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.

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