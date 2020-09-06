Детский юмористический киножурнал «Ералаш» дал старт карьере многих современных актеров
Как передает Politeka.net, немало звезд «Ералаша» сегодня снимаются в кино. Но есть и те, кто выбрал другой творческий путь, и покорил сцену. Кроме этого, в «Ералаш» в разные годы приглашали сыграть именитых звезд кино и эстрады.
Так, шоумен Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, сыграл в юмористическом шоу учителя-робота.
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А российский комик Гарик Харламов сыграл в одном из выпусков доктора, который помогал школьнику справиться с бессонницей.
Снялся в «Ералаше» даже поп-король Филипп Киркоров. Он сыграл психолога, который консультировал маленькую девочку.
Еще один муж Аллы Пугачевой Максим Галкин тоже снимался в «Ералаш». Он играл Александра Пушкина, а также школьного учителя.
В разное время в сериале снимались разные комедийные актеры. Несколько раз в нем засветилась Валюха из «Сватов», актриса Татьяна Кравченко.
Российский актер Дмитрий Нагиев также не раз светился в «Ералаш».
С самого детства в «Ералаш» играла певица Глюкоза. Появлялась она в комедии и во взрослом возрасте.
Также с детства в сериале играл Сергей Лазарев.
Тимура Родригеса в одной из ролей сериала просто не узнать. Уж очень хорошо его загримировали.
Напомним, что сын Галкина и Пугачевой превратился в копию экс-любовника Наташи Королевой: неожиданное видео.
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