Многие из этих ролей удивляют

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» дал старт карьере многих современных актеров

Как передает Politeka.net, немало звезд «Ералаша» сегодня снимаются в кино. Но есть и те, кто выбрал другой творческий путь, и покорил сцену. Кроме этого, в «Ералаш» в разные годы приглашали сыграть именитых звезд кино и эстрады.

Так, шоумен Артур Пирожков, известный как Александр Ревва, сыграл в юмористическом шоу учителя-робота.

А российский комик Гарик Харламов сыграл в одном из выпусков доктора, который помогал школьнику справиться с бессонницей.

Снялся в «Ералаше» даже поп-король Филипп Киркоров. Он сыграл психолога, который консультировал маленькую девочку.

Еще один муж Аллы Пугачевой Максим Галкин тоже снимался в «Ералаш». Он играл Александра Пушкина, а также школьного учителя.

В разное время в сериале снимались разные комедийные актеры. Несколько раз в нем засветилась Валюха из «Сватов», актриса Татьяна Кравченко.

Российский актер Дмитрий Нагиев также не раз светился в «Ералаш».

С самого детства в «Ералаш» играла певица Глюкоза. Появлялась она в комедии и во взрослом возрасте.

Также с детства в сериале играл Сергей Лазарев.

Тимура Родригеса в одной из ролей сериала просто не узнать. Уж очень хорошо его загримировали.

Напомним, что сын Галкина и Пугачевой превратился в копию экс-любовника Наташи Королевой: неожиданное видео.

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