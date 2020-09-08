У звезд продолжается лето, о чем говорит их отдых и фото в купальниках
Знаменитости отдыхают и работают в теплых краях и делятся жаркими снимками в своих Инстаграм, сообщает Politeka.net. Видимо, осень отменяется...
Российская актриса Кристина Асмус порадовала поклонников фото из Геленджика. Звезда предстала в стильном купальнике, который подчеркнул ее невероятные формы. К слову, там звезда совмещает съемки с отдыхом.
"Я календарь уже месяц переворачиваю и сон больше 2,5 часов вообще не вырисовывается 🥴", - написала Кристина.
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Ким Кардашьян выставила свои шикарные объемы в розовом бикини. Модель выглядит невообразимо хорошо, особенно в таком райском месте.
Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, впечатлила точеной фигурой на Мальдивах. Модель выбирает крохотные купальники, позволяя любоваться ее идеальным телом.
"Океан успокаивает мою беспокойную душу ✨🌊✨", - призналась красотка.
Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поддалась релаксу в белом купальнике на яхте. Фото излучает позитив.
"Это ощущение воскресенья! 😆😆", - написала звезда.
Непревзойденная Светлана Лобода встретила осень в бассейне. Звезда побаловала поклонников фото в маленьком бикини на круге.
"Время расслабляться", - написала артистка.
Напомним, Кристина Асмус призналась, что работать под палящим солнцем в Геленджике оказалось непросто. Это лишний раз и подтвердил ослабленный организм артистки, из-за чего красотка серьезно заболела.
"Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером и организм сказал «харэ»...", - написала она.
Напомним, что плачущую Кристину Асмус осрамили после слов о дочери: "Патологическая врушка".
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