Відома російська ведуча Ксенія Собчак поділилася яскравим літнім фото і розповіла про плани на навчання свого сина

Як відомо, ведуча виховує трирічного Платона - сина від попереднього шлюбу з Максимом Віторганом. Хлопчикові поки рано йти в школу, проте мати вже щосили замислюється про його освіту.

"Я дуже серйозно ставлюся до освіти, тому мучуся страшно з приводу школи. На жаль, я не прихильник платної «рубльовської» освіти через атмосферу, яка дуже часто там складається. Ось це все "хто на чому приїхав" і "ким у тебе тато працює" якось не здається мені здоровим", - написала Собчак у своєму Instagram.

Вона розповіла, що вже зараз доглядає відповідну школу для свого сина і попросила своїх підписників допомогти порадами. Крім того, ведуча привітала всіх з Днем знань.

Собчак також поділилася спільною фотографією з відпочинку з улюбленим сином. На ній ведуча стоїть в морі в купальнику, а Платон високо підстрибує у воді, змушуючи її злегка відсахнутися назад. Кумедний кадр виглядає дуже невимушено.

Шанувальники Собчак тут же відреагували на її пост і почали радити їй відповідні школи для сина.

Раніше ми писали, що Собчак запідозрили у вагітності. В Instagram її чоловіка, режисера Костянтина Богомолова з'явилося фото з презентації його серіалу «Хороша людина» зі старшим сином Михайла Єфремова Микитою в головній ролі. На фото Костянтин стояв в обнімку зі щасливою дружиною і акторами, які зіграли в серіалі.

Особливу увагу шанувальників привернуло плаття Ксенії, яке вона вибрала для заходу. Сукня вільного крою вільно сиділа на ведучій, що стало приводом для домислів.

"Ксюха знову вагітна? ВАУ!", "Хлопчик буде у вас", - написали шанувальники в коментарях.

Нагадавши, Собчак у сукні-балахоні не змогла приховати животик, Богомолов світиться від щастя.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Собчак "втратила" ліфчик по дорозі до Богомолова.

Також Politeka писала, що Собчак розповіла, чим закінчаться режими Лукашенка і Путіна.