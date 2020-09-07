35-летняя дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория неприятно удивила поклонников

Об этом пишет Politeka со ссылкой на страницу девушки в Instagram.

Дочь композитора разместила свежую фотографию, на которой сидит на топчане у бассейна. На девушке фиолетовый откровенный купальник, роскошную грудь она прикрыла белой шляпой с широкими полями.

Волосы у Виктории распущены, образ знаменитости дополняет браслет, надетый на правую руку.

"С Днем Труда", – подписала свое фото девушка.

Мнения пользователей разделились. Некоторые комментаторы хвалят Вику за естественную красоту и привлекательный внешний вид, других покоробила издевательская, на их взгляд, подпись под кадром.

"Шикарная ты Вик 💗 Какая работа у неё тяжёлая Шикарная ❤️❤️❤️❤️ Какая же это прелесть быть бездарной и при этом все иметь. Слава Богу за Игоря Крутого и ее мужа", – пишут люди.

Politeka писала, что несмотря на то, что со дня гибели музыканта Кузьмы Скрябина прошло пять его, его дочь до сих пор тяжело переживает потерю отца. Об этом единственная дочь певца Барбара впервые рассказала в интервью.

По словам девушки, ей до сих пор тяжело, она безумно скучает по папе и вспоминает о нем с невероятной теплотой и трепетом.

"Мы были очень близкими. Все время, когда он был свободен от съемок и концертов, мы были вместе. Мы очень много путешествовали и время вместе было всегда активным", - рассказала о своих чувствах Барбара.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с поклонниками планами на выходные. Красотка записала видеообращение к своей аудитории. Она была одета в белую футболку, поверх которой набросила розовую рубашку в клетку. Девушка идеально уложила себе волосы и сделала дневной макияж. Несмотря на отсутствие фильтров выглядела Анна великолепно.

Заворотнюк поблагодарила своих подписчиков за рекомендации салонов красоты, отметив, что собирается сходить в один из них. Именно так девушка решила развлечься в свой выходной. Стоит отметить, что выглядела Анна счастливой.

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