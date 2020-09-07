Молодая жена 53-летнего актера Венсана Касселя Тина Кунаки похвалилась роскошной фигурой на новом откровенном снимке

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Instagram девушки.

На опубликованной фотографии Кунаки позирует, лежа на пляже, на девушке нет никакой одежды.

Обращает на себя внимание загорелый цвет кожи Тины и томно прикрытые глаза. Девушка лежит на песке, положив голову на левую руку, часть песка прилипла к ее бархатистой коже из чего можно сделать вывод, что Тина недавно искупалась.

"Песочный", – коротко подписала свою фотографию знаменитость.

Поклонники засыпали звезду восторженными комментариями.

"Красотка! Оооочень красивая" Очень элегантно, чрезвычайно чувственно! Вау! Красивое фото", – написали они под постом Тины.

Politeka писала, что 23-летняя супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки заставила поклонников ломать головы после пары новых снимков в соцсети. На своей страничке в Инстаграм модель опубликовала две фотографии, на которых позирует рядом с 53-летним супругом, будучи на последних сроках беременности.

Будущая мама позирует в фиолетовом облегающем платье, а рядом сидит муж, который улыбается и держит руку на груди супруги. Сама же Тина придерживает рукой живот и внимательно смотрит в камеру. На втором снимке она перевела взгляд в сторону, загадочно улыбаясь. При этом видно, что пара счастлива вместе.

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