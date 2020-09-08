Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, показала шикарное тело в маленьком купальнике

Стройная красотка не упускает возможности похвастаться своими совершенными изгибами, сообщает Politeka.net. Модель выбирает самые бесстыжие купальники и бикини, выглядя в них просто неописуемо хорошо.

Сногсшибательная звезда опубликовала несколько сториз в бикини леопардовой расцветки. Небольшая грудь звезды спряталась под тканью, но при этом красиво выглядывала.

Маленькие плавки Хоск натянула выше бедер, оголив при этом упругие ягодицы.

Стройная талия, длинные ножки - все это вызывает восхищение.

Модель позировала сидя, а позже приняла позу поэффектнее.

Эльза легла, соблазнительно выгнувшись. Она напрягла ножки так, что показались ее шикарные рельефы. Фото вышло безупречным, можно сказать, для обложки журнала.

К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Однако, 100% снимки не прошли без внимания и получили много отзывов в личной переписке.

Напомним, Эльза Хоск решила показать себя топлес, однако при этом прикрыв самое интимное.

Шикарная блондинка позировала на белоснежной постели, которая находилась рядом со стеклянной дверью.

"Искусительница" устроила интригующую фотосессию в одних джинсах.

Ранее сообщалось, Эльза Хоск надела черные плотные штаны и обтягивающую светлую водолазку с голой спиной. Под низ Эльза не стала надевать лифчик, правда, забыла учесть, что через светлую ткань ее «близняшки» будут сильно выпирать.

Напомним, что горячая Эльза Хоск прямо в поле показала, чем покоряет мужчин: "Ого, это мой рай".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск озадачила позой в мини-платье: «Королевский стиль».

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