Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с поклонниками любопытными секретами о кулинарном шоу

Как передает Politeka.net, забавные факты о шоу она опубликовала на своей странице в Инстаграм. По словам Глинской, то, что мы видим на экране, это лишь малая часть большого процесса, из которого создается шоу. Во время подготовки им запрещали фотографировать процесс, поэтому осталось не так много воспоминаний.

«До начала съемок «МастерШеф» нас учили, как не «убить» комбайны, красиво и правильно нарезать овощи, степеням прожарки мяса. Мы катали пасту, делали профитроли, учились... Буквально 1 день», - рассказала Глинская.

Она отметила, что во время съемок все участники жили в пансионате. Когда хватало времени, участники устраивали настоящие застолья с шашлыками.

По словам Глинской, очень много времени уходило на то, чтобы загримировать всех участников. Особенно в начале шоу, когда участников было много. Женщина вспоминает, что поначалу красилась сама, а гримеры только делали ей прическу. Часто приходилось гримироваться в самых необычных местах. Например, в поле.

«Спали мы мало…нас привозили очень рано, а уезжали мы поздно. Буквально за месяц я похудела на 9 кг», - признается Глинская.

Важным этапом шоу были интервью, которые брали у участников проекта после дня съемок. Они должны были объяснить зрителю, что чувствовал тот или иной участник во время конкурса.

"После конкурсов были интервью с журналистами, на которых мы обсуждали прошедший день", - рассказывает звезда.

Глинская также поделилась веселой историей о том, как она нарядилась в платье, а их отправили на рыбалку.

«Надела красивенькое платьице, а нам выдали резиновые сапоги по горло и отправили на рыбалку. Но даже в таких условиях хотелось оставаться женственной», - отметила она.

Напомним, что Глинская раскрыла идеальный рецепт щербета: "Приготовить - проще простого!".

А еще Politeka писала, что Глинская раскрыла секрет вкуснейших медовых тульских пряников: «Все дело в...».

Также Politeka сообщала, что Глинская раскрыла секрет фирменного борща с пампушками: «Пальчики оближешь».