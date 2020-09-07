Срок действия банковских карт внутренне перемещенных лиц, который истек во время карантина, продлен до 1 октября 2020 года.

Об этом напоминает Politeka со ссылкой на пресс-службу Ощадбанка.

В связи с этим нововведением, у людей возникло много вопросов, на которые и ответила пресс-служба финучреждения.

Так, рассчитываться картой, срок действия которой продлили на время карантина, можно так же, как и раньше. Нет никаких ограничений при оплате картой в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа. Также осталась возможность расплачиваться с помощью сервисов Apple Pay или GPay бесконтактно или в Интернете, если ранее карта была добавлена в соответствующее приложение;

ощадбанк

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Украинцы сохранили возможность расплачиваться на сайтах, где не нужна верификация 3D Secure, отмечая при этом срок действия карты, указанной непосредственно на ней.

Также люди по-режнему могут пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие услуги. Картой в банкоматах тоже можно пользоваться, включая снятие налички.

Определенные ограничения по использованию карты, срок действия которой был продлен на время карантина, все же есть.

Так, с помощью такой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале). Кроме того, этой картой нельзя рассчитаться бесконтактно в POS-терминале/банкомате. Расплатиться в Интернете такой картой, если сайт требует 3D Secure верификацию, к сожалению, не получится.

Кроме того, некоторые банкоматы других банков могут не поддерживать операции с такими карточками. В данном случае Ощадбанк рекомендует повторить попытку в другом банкомате, приоритетно — Ощадбанка.

В банке предупредили своих клиентов, что платежная карта, срок действия которой продлили, станет неактивной после того, как будет активирована новая платежная карта.

В Ощадбанке просят звонить на их горячую линию по телефону 0800210800, если вдруг возникнут какие-либо проблемы с обслуживанием карт.

Politeka писала о том, что раскрыты подробности стратегии реформирования государственного банковского сектора, которая была предложена Минфином. Изменения коснутся таких государственных банков, как ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк.

Так, министерство финансов в стратегии предлагает:

внедрить стратегии для каждого госбанка;

к 2025 году снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%;

сократить долю неработающих активов на балансах госбанков;

защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете, с обеспечением необходимого уровня подотчетности.

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