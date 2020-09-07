Раскрыты нюансы внедрения реестра домашних животных в Украине

Об этом пишут Вести.

Такой сюрприз решили приподнести украинцам "слуги народа".

Всем животным планируется присвоить уникальный идентификационный номер, а сведения об их состоянии здоровья, перемещениях и владельцах занести в специальную базу. Пока в документе имеются нормы о платной регистрации животных, но авторы инициативы обещают это исправить.

Если украинцы не будут вносить животных в реестр, то их запретят транспортировать, а в отношении владельцев будут выписывать штрафы.

Функции контроля за выполнением норм проекта авторы документа планируют возложить на полицейских.

Регистрацию можно будет проверить при транспортировке животных, ведь у силовиков не будет прав ходить по квартирам/домам.

"Если вы взяли животное с собой в общественный транспорт, то в таком случае полиция с помощью специального считывателя сможет проверить регистрацию животного. И если окажется, что оно не зарегистрировано, то его владельца ждет штраф. Тем самым подтверждается безопасность, ведь теперь хозяину придется носить с собой справку о том, что у животного нет бешенства и т. п", - объясняет специалист Сергей Харьков.

Проверить регистрацию могут на приеме у ветеринара. Животное могут зарегистрировать на месте, а в случае отказа владельца сотрудники лечебницы имеют право вызвать правоохранителей для дальнейшей проверки.

Ранее мы уже рассказывали о новых штрафах для украинцев.

Так, власть хочет наказывать тех водителей, которые "скручивают" пробег в своих автомобилях. Если отключить кабель щитка приборов или трос спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, то это грозит штраф в размере 3400 грн.

Если при первой регистрации растаможенного ТС показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне, то придется заплатить 17 000 грн.

Напомним, украинцев обложили новыми поборами, за что теперь дерут деньги

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