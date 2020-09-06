Известный украинский артист Андрей Данилко, которого знают по образу Верки Сердючки, порадовал поклонников редким архивным кадром

Как передает Politeka.net, необычный снимок он опубликовал у себя в Инстаграм, приурочив его к дню рождения известного музыканта, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. На фото Данилко стоит в обнимку с легендой 80-х. Оба парня выглядят очень молодо.

«С Днём Рождения, Юра!», - подписал фото Данилко

За полчаса пост артиста собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Как можно быть таким красивым», «Боже! Какие красивые!», «Ооо какое эксклюзивное фото) класс. С днем рождения Юрия)», «Ого, какая фотография.🔥Талантливые красавцы», «Какой Вы красивый», «Две легенды точно», «Какие красивые парни», - пишут пользователи сети.

Как стало известно, 6 сентября Шатунову исполнилось 47 лет. Его звездное время пришлось на конец 80-х. Именно в это время группа «Ласковый май» приобрела невероятную популярность. Правда, после ухода Шатунова коллектив развалился. Сам Шатунов долгое время занимался сольной карьерой. Несколько его альбомов были достаточно успешными.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко озадачил новым образом и сменой имиджа мамы. Сам Данилко позировал в образе мужчины, а «мама» - светской львицы.

Напомним, что Верка Сердючка с бесшабашной мамой удивили «пополнением», яркие кадры: «Роднуля».

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка вместе с мамой в масках ошеломили известием, что произошло: "Царица небесная...".

Также Politeka писала, что Данилко рядом с Русланой и Джамалой напугал травмированной ногой: «Допрыгался».