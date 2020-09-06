В Украине вскоре начнется экспериментальное внедрение накопительной пенсионной системы

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24", добавив, что это произойдет в 2021 году.

Глава Кабмина считает, что реформа накопительной пенсии не будет шоковой, если ее вводить постепенно, хотя украинцам придется за нее платить. Он также пояснил, что единый социальный взнос будет составлять около 2%.

"Эта реформа не будет такой шоковой, если начать в экспериментальном режиме делать персонализированные накопления для людей. 2% от единого социального взноса, 2% от платы, которую человек платит. Фиксировать по фамилии и таким образом начать вот этот третий этап пенсионной реформы, когда пенсии будут персонифицированы", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, в 2021 году планируются следующие этапы индексации пенсионных выплат, также планируется сделать постоянные доплаты украинцам достигшим 75 лет.

Также ранее сообщалось, что сейчас разрабатывают законопроект, который предусматривает снятие ограничений по работе на государственной службе, если человеку достиг возраста 60 или 65 лет.

Также в парламенте есть замысел - создать внутри страны модель дополнительного обеспечения людей пенсионного возраста за счет корпоративной социальной ответственности.

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