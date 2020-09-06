Топ-модель Белла Хадид показала удивительные кадры со своей фотосессии
Как сообщает Politeka.net, всемирноизвестная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников на карантине. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха, с детства, с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.
В этот раз фанаты звезды не удержались и показали, как модель выглядит в обычной жизни. В частности, на одной из фанатских страниц в сети Instagram появились фото Беллы на прогулке в Нью-Йорке.
Выход на пенсию в 60-65 лет под вопросом, украинцев отрезвили нововведениями: "Если человек..."
Резко помолодевшая Наташа Королева в новом образе показала, чем очаровала Тарзана: "На Бузову смахивает"
Настоящее имя Гарика Харламова стало шоком: "И тут всех удивил!"
Раскованная Тина Кароль сняла трусики и назвала решающую дату: "Мисс Балан"
Новые фото доказали, что модельеры и стилисты научили девушку формировать идеальные образы. Так, на прогулке она продемонстрировала один из самых актуальных аутфитов.
Супермодель надела ультрамодные джинсы с высокой посадкой, а также белый крохотный топ с закрытым вырезом, который удачно подчеркнул ее стальной пресс. Удачным дополнением к вещам стала коричневая сумочка, из толстой кожи. Стоит отметить, что белье она похоже не надела.
Крупные серьги, ожерелье в виде массивной цепи и узкие очки в золотистой оправе – последний штрих экстравагантного и стильного лука младшей Хадид. Волосы она собрала в высокий пучок – стоит отметить, что такую прическу супермодель носит регулярно.
Пользователям сети пришелся по душе яркий и стильный образ девушки, поэтому они сразу же засыпали ее комплиментами.
"Класс девочка!😍", "Животик огонь!", "Огонек наш!", "Бюстгальтер забыла одеть!", "огонь, красоточка ❤️", "Что за штучка", "Шикарный вид, просто потрясный".
Напомним, Белла Хадид распалила жаркими видами в откровенном наряде
Как Politeka писала, что бесстыжая Дуа Липа в крохотном бикини показала, чем подцепила брата Хадид
Также Politeka сообщала, дерзкая Белла Хадид в прозрачном белье устроила смелую прогулку по улице