Британская модель Деми Роуз сверкнула аппетитными прелестями в черном купальнике
Как передает Politeka.net, свежие фото появились у красотки в Инстаграм. Девушка выбрала миниатюрное бикини, которое едва прикрыло ее пышные формы. Волосы красотка собрала, чтобы они не мешали демонстрировать ей свое великолепие. Деми сфотографировала себя с разных ракурсов, показав самые сладкие места.
Роуз сверкнула своей аппетитной «пятой точкой» в стрингах. Ее главная гордость едва помещалась в кадр. Также модель разлеглась на солнышке, выставив напоказ округлые бедра и пышную грудь. Стоит отметить, что фигурка модели выглядела более подтянутой и спортивной, чем обычно. Ее острые плечи свели с ума поклонников.
«Слаще, чем мед», - подписала снимок звезда.
За 40 минут пост девушки собрал более 125 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
Асмус в дерзком мини с розовыми волосами сверкнула прелестями перед Охлобыстиным: «Дюймовочка»
Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"
Блистательная Ани Лорак на свадьбе в Нью-Йорке светилась от счастья: "Время начинать все сначала..."
Пьяная Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза: "На коктейль нарабатывает"
«Детка, ты огонь», «Я надеюсь, что человек по ту сторону экрана хорошо справляется в эти трудные времена», «Ммм, какое кайфовое это фото с тобой. Приятная улыбка», «Великолепно», «Бомба», «Удивительная», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Деми Роуз восхитила ярким снимком в теплой кофте, засветив «пятую точку».
Напомним, что Деми Роуз показала фигуру со всех ракурсов в до неприличия откровенном купальнике: «идеальный вид».
Как сообщала Politeka, Деми Роуз без белья едва скрыла "холмы" крошечной джинсовкой: "Снимайте это немедленно".
Также Politeka писала, что Деми Роуз сняла с себя всю одежду и посветила формами рядом с подружкой-блондинкой: "Мы сделали это!".