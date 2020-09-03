Британская модель Деми Роуз сверкнула аппетитными прелестями в черном купальнике

Как передает Politeka.net, свежие фото появились у красотки в Инстаграм. Девушка выбрала миниатюрное бикини, которое едва прикрыло ее пышные формы. Волосы красотка собрала, чтобы они не мешали демонстрировать ей свое великолепие. Деми сфотографировала себя с разных ракурсов, показав самые сладкие места.

Роуз сверкнула своей аппетитной «пятой точкой» в стрингах. Ее главная гордость едва помещалась в кадр. Также модель разлеглась на солнышке, выставив напоказ округлые бедра и пышную грудь. Стоит отметить, что фигурка модели выглядела более подтянутой и спортивной, чем обычно. Ее острые плечи свели с ума поклонников.

«Слаще, чем мед», - подписала снимок звезда.

За 40 минут пост девушки собрал более 125 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Детка, ты огонь», «Я надеюсь, что человек по ту сторону экрана хорошо справляется в эти трудные времена», «Ммм, какое кайфовое это фото с тобой. Приятная улыбка», «Великолепно», «Бомба», «Удивительная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Деми Роуз восхитила ярким снимком в теплой кофте, засветив «пятую точку».

Напомним, что Деми Роуз показала фигуру со всех ракурсов в до неприличия откровенном купальнике: «идеальный вид».

Как сообщала Politeka, Деми Роуз без белья едва скрыла "холмы" крошечной джинсовкой: "Снимайте это немедленно".

Также Politeka писала, что Деми Роуз сняла с себя всю одежду и посветила формами рядом с подружкой-блондинкой: "Мы сделали это!".