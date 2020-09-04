Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в откровенный наряд ради фестиваля
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка предстает перед камерой в откровенном наряде без белья, эффектно прикрывая внушительные объемы наклейками. Дополнить образ «охотницы с пустошей» модель решила при помощи очков, накидки и бутылки с водой, которая свисала через плече.
Однако поклонники Роуз не могли ничего сказать о наряде кумира, поскольку кадрами знаменитость поделилась через Сторис.
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В этом году, как известно, фестиваль Burning man был отменен из-за угрозы распространения китайского вируса.
Как сообщалось до этого, инста-дива Деми Роуз покрасовалась пышной фигурой в откровенном купальнике
Красотка, прославившаяся как «британская Кардашьян», любит демонстрировать свои впечатляющие формы в открытых нарядах, нижнем белье и, конечно же, купальниках. Деми в очередной раз напомнила, что ей действительно есть, что показать.
Так, на новых снимках она позирует под открытым небом на фоне живописных валунов. На модели необычный купальник с черным низом и белым верхом, а также накладными полупрозрачными рукавами.
Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.
Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.
Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.