Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в откровенный наряд ради фестиваля

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка предстает перед камерой в откровенном наряде без белья, эффектно прикрывая внушительные объемы наклейками. Дополнить образ «охотницы с пустошей» модель решила при помощи очков, накидки и бутылки с водой, которая свисала через плече.

Однако поклонники Роуз не могли ничего сказать о наряде кумира, поскольку кадрами знаменитость поделилась через Сторис.

В этом году, как известно, фестиваль Burning man был отменен из-за угрозы распространения китайского вируса.

Как сообщалось до этого, инста-дива Деми Роуз покрасовалась пышной фигурой в откровенном купальнике

Красотка, прославившаяся как «британская Кардашьян», любит демонстрировать свои впечатляющие формы в открытых нарядах, нижнем белье и, конечно же, купальниках. Деми в очередной раз напомнила, что ей действительно есть, что показать.

Так, на новых снимках она позирует под открытым небом на фоне живописных валунов. На модели необычный купальник с черным низом и белым верхом, а также накладными полупрозрачными рукавами.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.