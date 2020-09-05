Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала яркий образ в одних брюках в крупный горошек

Загорелая звезда любит понежиться на солнце в смелых образах. После того, как модель избавилась от комплексов, связанных с лишним весом, она начала подчеркивать свои достоинства провокативными образами в белье.

В этот раз Деми посветила грудью на съемке, причем сделала она это совершенно без лифчика. Прикрывшись руками, модель без смущения позировала перед камерой в тесных ярко-желтых брюках с множеством массивных серебряных украшений на руке. Брослеты выгодно дополнили бунтарский образ Роуз в этот раз.

«Я мечтаю встретиться с тобой, детка», «ты светишься как солнце», «Привет красотка», «eres un parpajo de mujer una belleza amor 😘❤️», «Милая девушка», «Просто классно 😘😘», «Не прячь свою красоту .. убери руки ..🤭», «Какая шалунья», «Я забочусь об этом, если вы позволите мне», «Моя цель - прийти к вам ...», «Отличные штаны», - пишут пользователи.

До этого популярная Инста-дива, запомнившаяся многим как «британская Кардашьян», поделилась новыми жаркими фото со своими поклонниками. На кадрах Деми позирует в, на первый взгляд, непривычно закрытом для себя наряде. На ней стильный розовый свитшот с ярким принтом.

Кофта достаточно длинная, однако, когда Роуз садится, можно заметить, что под ней ничего нет. Так, девушка явно посчитала штаны или шорты лишними для этого образа, однако на фото, где она сидит, незаметны даже трусики.Такой наряд позволяет модели продемонстрировать свои пышные бедра и ляжки во всей красе.

Деми кокетливо позирует на кровати на фоне большого окна с видом на природу. Поклонники юной модели пришли в восторг от ее нового образа и отметили, что в нем она выглядит очень милой.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике