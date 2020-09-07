Артистки умело подчеркивают достоинства благодаря стильным, ярким и эффектным нарядам

В этом году одним из трендов стала одежда с прозрачной тканью. Сетчатые рубашки, прозрачные брюки, блузки с бусами и тонкой нити, а также платья с полностью прозрачным низом и дополнением из боди.

Знаменитости успели примерить бесчисленное множество образов, однако наряды с прозрачными элементами оказались одними из самых популярных среди поклонников, обсуждавших образы звезд. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото артисток, которые блистали в прозрачных нарядах.

Надя Дорофеева не редко демонстрирует фигуру в стильных нарядах и блистает в новых образах, которые рекламирует для продвижения собственного магазина. Прозрачное платье для модной съемки в сочетании с черным бельем, а также прозрачная накидка с темными бикини были одними из самых провокативных нарядов Нади.

Модель Эмили Ратаковски представила летом целую коллекцию одежды из прозрачной ткани. При этом девушка также засветилась в ней не только у моря, но и на городских улицах во время романтичной прогулки с мужем.

Кайли Дженнер удивляет фото в Инстаграм каждый раз по-разному. Молодая миллонерша не любит скромничать, поэтому всегда подчеркивает грудь и бедра тонкой тканью с акцентом на свои достоинства.

У Светланы Лободы свой стиль, которому она следует уже не один год, артистка любит уникальные и очень яркие наряды с множеством блесток, вставок и пайеток. При этом нередко Светлана надевает прозрачные платья и сочетает те с боди в тон своему вечернему образу.

Ани Лорак предпочитает классические платья с минимально обнаженным декольте. При этом на концертах и фотосессиях звезда блистает в прозрачных палатьях "невесты", а также образе Клеопатры, разодетой в костюм с прозрачными брюками с вышивкой.

На 15-летии со дня выпуска шоу "Светская жизнь" Настя Каменских надела не только пышную сетчатую накидку из ярко-розового оттенка, но еще и блеснула похудевшим телом в черном комбинезоне с прозрачной сеточкой на бедрах.

Тина Кароль, также как и Ани Лорак, любит минималистичные и классические наряды. Однако изредка певица будоражит образами в платьях из одних бус или же прозрачных, как и в этот раз. Пышное малиновое палатье, низ которого оттелан блестками, выглядело невероятно не фигуре звезды.

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