Это далеко не первый случай

Украинцы в недоумении от отношения государственного ПриватБанка к своим клиентам

Негативные отзывы появились на тематическом портале Минфин.

Первый клиент пожаловался, что ПриватБанк без предупреждения заблокировал его счет, которым он пользовался 10 лет.

"...Подарив тем самым проблемы с ежегодными соц. выплатами и гору волокиты в связи с договорами в которых был указан этот счёт для оплаты. Служба поддержки помочь не смогла. Сослалась на п. Договора 2.1.4.47.6: при отсутствии активности 180 дней могут закрыть счёт даже не предупредив имейлом. Зачем мне теперь такой банк, который приносит мне проблемы и добавляет работы?", - задался вопросом недовольный клиент.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - оперативно отреагировал на жалобу сотрудник банка.

Второй клиент рассказала, что не может добиться от ПриватБанка разблокировки своей карты.

"...Разблокируем в течении суток! Ага! Уже прошло на семь часов больше. Три раза звонила на горячую линию. Взяли под личный контроль. Обещали до 17.00 обязательно перезвонить. перезвонили и не разблокировали. Карта в работе! Уже 2е сутки. Отвратительная работа! Операторы только обещают и ничего не делают! Мои средства к существованию заблокироваы! Примите меры как можно быстрее!", - эмоционально она написала в своем отзыве.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. По результату Вас проинформируем. С уважением, ПриватБанк", - ответил ей представитель банка в комментариях.

Напомним, в ПриватБанке начали блокировку карт, денег не снять даже через кассу.

Как сообщала Politeka, масштабное ЧП в ПриватБанке, украинцы не могут получить доступ к счетам.

Также Politeka писала, что украинцы не могут получить деньги из-за ПриватБанка, появилось объяснение.