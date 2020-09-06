Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала сразу несколько лучших образов, используемых для съемок нового клипа

День назад певица представила необычный клип, в котором решила предстать в совершенно новых образах. В новом клипе Каменских показала зажигательные танцы, устроила феерию с коллегами и преподнесла необычное сочетание мексиканского колорита с украинскими образами. Клип на песню «A huevo» немало удивил сеть. При этом название трека раскрывает его интригу - в переводе с мексиканского сленга A huevo значит «круто/офигенно».

Так, в самом клипе Каменских предстает в четырех ярких образах. На одном из снимков 33-летняя артистка позирует в металлическом топе и брюках с леопардовым принтом, дополнив образ дополнила куртка-косуха с бахромой. Образ бунтарки завершили серьги с головами львов ручной роботы от Sandra.

Также Настя примерила платье красного цвета с высоким разрезом и пышными рукавами. С длинной пышной косой и снопом пшеницы в руках Настя похвасталась необычным сочетанием украинского колорита с мексиканским темпераментом.

На другом фото артистка позирует в коротком черном комбинезоне, жакете с отделкой и свободных белых сапогах.

В завершении Настя показала стильный образ в костюме бирюзового цвета в сочетании с малиновой рубашкой. Волосы Настя собрала в высокий пучок.

«Какой образ из #AHUEVO вам нравится больше всего? ❤️» - пишет Каменских в новом посту в Инстаграм. Пользователи принялись наперебой комментировать увиденное.

Мы также писали, что Настя много раз рассказывала, как полюбить себя, ухаживать за кожей и тренироваться, чтобы похудеть. Артистка всегда старается делиться доступной информацией в своем Инстаграм и довольно нередко удивлять пикантными фото в провокационных образах. При этом Настя любит показывать также свои лучшие концертные кадры.

В разделе Стори в Инстаграм Каменских появились фото и короткий ролик, сделанные перед концертом знаменитости. Выступление певицы проходило несколько дней назад, на выступлении артистка блистала фигурой в черном комбинезоне с прозрачными вставками на бедрах и модным принтом "зебра", который также замечен на костюмах девочек из подтанцовки.

При этом, чтобы подразнить фанатов, Настя станцевала, изгибаясь всячески перед зеркалом в модном наряде, и показала тем самым, как похудела.

Напомним, кокетливая Каменских распахнула халат и взбудоражила видом в леопардовом купальнике: жаркое фото.

Как сообщала Politeka, пикантные фото Каменских с известным красавчиком взорвали сеть, Потап не понял: «О Боже, какой...».

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