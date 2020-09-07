Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", впечатлила видео

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

В этот раз фанаты модели похвастались в блоге Instagram небольшим видео, где Квитко трясет своими пышными бедрами, танцуя горячий танец на камеру (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Поскольку модель позирует на балконе на фоне Альпийских гор, то примерила соответствующий теплый наряд, который мог бы защитить ее от холода. При этом она сделала это весьма своеобразно, ведь Квитко сбросила шубку, обнажив пышные ягодицы.

Кроме того, звезда соцсетей красуется в облегающем бикини, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. Образ она дополнила золотыми украшениями, ярким макияжем с использованием теней, а также длинные волосы, распущенные по плечам мягкими волнами.

К тому же красотка потрясла красотой, устроив пикантное шоу для пользователей сети.

Пользователи сети по достоинству оценили ее танец и внешний вид, засыпав "русскую Кардашьян" множеством комплиментов.

"Прекрасная королева ❤️", "Эта пятая точка уникальна, самая лучшая и самая красивая, восторг👏", "Привет Афродита 🔥", "Какие у тебя красивые ягодицы, мамочка", "Тебе очень идет, люблю тебя, детка", "Ты самая красивая из ступней до головы👄👄❤️❤️", "Я завидую лучам солнца, которые касаются твоего прекрасного тела, детка".

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

Как Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что русская Кардашьян блеснула внушительными формами в облегающем наряде.