Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, позировала в купальнике с огромным вырезом

Звезда с пышными формами привлекает внимание своими совершенствами в различных нарядах, пишет Politeka.net. Поклонники не в силах пройти мимо и публикуют самые жаркие кадры на своих фан-страничках.

Так, в одной из групп появилось жаркое видео Анастасии, в котором она позирует возле бассейна. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Модель предстала в черном купальнике с большим декольте. Вырез был очень пикантным и груди едва не выпрыгивали из него.

Тонкая черная ткань обтянула стройную талию модели, а поясок подчеркнул ее еще больше.

Откровенный купальный наряд также обладал смелыми вырезами, оголяющими пышные бедра Квитко.

Звезда была влажной после купания, в частности, и ее волосы, которые она закинула назад. Стильные очки стали отличным дополнением к летнему образу модели.

За три часа пост собрали более 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что Квитко просто фантастическая и божественная, а ее тело большое и горячее.

Напомним, Анастасия Квитко позировала перед фотокамерой в длинном платье с откровенным декольте.

Модель стояла у воды, всячески изгибаясь. Из огромного выреза показался большой бюст знаменитости, который придерживала тонкая ткань.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко похвасталась солнечным фото, сделанным во время отдыха на природе. Позируя на фоне зеленой листвы, загорелая модель выглядела весьма привлекательно в синем бикини.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов