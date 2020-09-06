Украинцам анонсировали изменения в законодательстве при выходе на заслуженный отдых

Эту информацию подтвердила нардеп и глава профильного комитета Рады Галина Третьякова, передает Интерфакс.

По ее словам, сейчас разрабатывают законопроект, который предусматривает снятие ограничений по работе на государственной службе, если человеку достиг возраста 60 или 65 лет.

“Сейчас в 60 лет ты вынужден непременно уходить на пенсию, если нет особого распоряжения. А если есть особое распоряжение, то в 65 лет. Это максимум, до какого возраста ты можешь работать. В то же время 65-67 лет – это обычный пенсионный возраст в мире, поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым”, – раскрыла все нюансы Галина Третьякова.

Она также добавила, что снятие ограничений является одним из требований Международной организации труда, которое должна выполнить Украина.

Подытоживая, Галина Третьякова рассказала о замысле создать внутри страны модель дополнительного обеспечения людей пенсионного возраста за счет корпоративной социальной ответственности.

“Эта модель введена в Израиле, где предприятия предоставляют людям, достигшим определенного возраста, скидки, например на бесплатное посещение музеев, авиаперелеты и т.д.”, – резюмировала нардеп в комментарии журналистам.

Ранее мы рассказывали, что будет с пенсиями в 2021 году.

По словам Дениса Шмыгаля, на 2021 год запланирована не только индексация пенсий, но также введение доплат для пенсионеров, которые старше 75 лет.

"Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - отметил премьер.

Кроме этого, в следующем году наконец-то запустят накопительную пенсионную систему. Правда, внедрение этого уровня будет проходить в экспериментальном режиме. Отмечается, что украинцы смогут делать личные накопления, откладывая 2% от единого социального взноса и 2% от платы, которую человек платит.

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