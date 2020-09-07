Известная модель Эмили Ратаковски показала пикантный наряд, который она примеряла

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды.

Она умеет даже простой домашний образ сделать стильным, а главное – соблазнительным. Что и доказала модель несколько часов назад, опубликовав горячий снимок в своем блоге Instagram.

Каждый раз ей удается держать фолловеров в напряжении, подогревая их интерес все новыми соблазнительными снимками. В этот раз акцент в посте она сделала на своей роскошной груди. Девушка продемонстрировала фото, сделанное в домашней обстановке.

Она лежит на кровати в тесной майке кофейного оттенка с глубоким декольте, который едва сдерживает пышные формы 28-летней красавицы.

Образ получился весьма пикантным еще и благодаря золотистому загару и чувственному макияжу: длинные ресницы, размашистые брови, блеск на пухлых губах.

Пост набрал почти миллион лайков и тысячи комментариев, в которых люди не могут сдержать восхищения ее внешнем видом.

"Такая красивая и идеальная поза😍🤎", "Вау🔥👑", "Малышка, маленький злодей", "Ты хорошо выглядишь", "Они очень большие", "Красивая девушка", "Ты выглядишь просто вау, потрясающая красоточка".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.