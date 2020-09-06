50-летняя украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками архивным фото

В сториз Инстаграма артистка опубликовала фото, на котором предстала в черном боди без рукавов, длинных перчатках такого же цвета и темных колготках в сеточку.

Образ дополнили ассиметричная стрижка на светлых волосах и подчеркнутые макияжем глаза.

Одну ногу артистка поставила на стул, опершись локтем на колено. Вторая рука лежит на бедре.

На снимке также видны пара мужчин. Скорее всего – это стоп-кадр со съемок клипа или выступления артистки. Какого года снимок – не указано. Также нет комментариев, поскольку в сториз эта функция отсутствует.

Ранее мы писали о том, что звезда опубликовала свежий снимок в соцсети, на котором предстала во всем черном.

Так, Ирину с задумчивым (либо просто уставшим) выражением лица застали, видимо, во врем одного из концертов - судя по присутствующей в кадре аппаратуре. Певица была в миниплатье с кружевными вставками, длинном плаще и сапожках-ботфортах.

«Моя черно - белая жизнь! Как вы думаете, какие положительные и какие негативные стороны популярности?», - подписала фото Билык.

Мы также рассказывали, что Билык поделилась фото, на котором запечатлена во время выступления на сцене. Она появилась перед публикой в высоких красных сапогах, полупрозрачной накидке, широкополой шляпе и очень коротком красном платье, которое открыло пикантый вид на бедра и декольте, благодаря удачному ракурсу можно даже заметить бюстгальтер исполнительницы. В руках она держит длинный букет красных роз, который хорошо гармонирует с ее образом.

Напомним, Ирина Билык показала фото старшего сына.

А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.

Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".