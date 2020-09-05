Стало известно, на сколько изменятся тарифы

ПриватБанк изменит ряд своих ключевых тарифов. Украинцы столкнуться с новой стоимостью услуг уже с 1 октября

Как стало известно, ПриватБанк вводит новые тарифы для предпринимателей и юридических лиц со следующего месяца. Речь идет о снижении стоимости некоторых ключевых услуг.

Так, оплата за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания, независимо от суммы зачисления, будет снижена с 7 до 5 гривен.

Кроме того, изменятся тарифы на такие услуги:

послеоперационное обслуживание (проведение операций по окончании банковского дня) – станет бесплатным;

проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках – 3 гривны за платеж;

снятие наличных с корпоративных карт и карт «Ключ к счету» – 1%;

нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт «Ключ к счету” – 0,5%.

Оплата за внутрибанковские платежи по-прежнему взиматься не будет.

Кроме того, сообщается, что оплата за зачисление денег через кассу составит 20 гривен, независимо от суммы пополнения.

Ранее мы писали, что с 1 сентября в украинских банках начали действовать новые правила, направленные на то, чтобы помочь украинцам.

Теперь банки будут обязаны своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов.

Новые правила прописаны в постановлении Нацбанка. В частности, от банков требуется раскрытие подробной информации клиентам обо всех своих услугах в рекламе и на сайтах.

Напомним, в ПриватБанке начали блокировку карт, денег не снять даже через кассу.

Как сообщала Politeka, масштабное ЧП в ПриватБанке, украинцы не могут получить доступ к счетам.

Также Politeka писала, что украинцы не могут получить деньги из-за ПриватБанка, появилось объяснение.