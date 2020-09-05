ПриватБанк изменит ряд своих ключевых тарифов. Украинцы столкнуться с новой стоимостью услуг уже с 1 октября
Как стало известно, ПриватБанк вводит новые тарифы для предпринимателей и юридических лиц со следующего месяца. Речь идет о снижении стоимости некоторых ключевых услуг.
Так, оплата за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания, независимо от суммы зачисления, будет снижена с 7 до 5 гривен.
Кроме того, изменятся тарифы на такие услуги:
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- послеоперационное обслуживание (проведение операций по окончании банковского дня) – станет бесплатным;
- проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках – 3 гривны за платеж;
- снятие наличных с корпоративных карт и карт «Ключ к счету» – 1%;
- нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт «Ключ к счету” – 0,5%.
Оплата за внутрибанковские платежи по-прежнему взиматься не будет.
Кроме того, сообщается, что оплата за зачисление денег через кассу составит 20 гривен, независимо от суммы пополнения.
Ранее мы писали, что с 1 сентября в украинских банках начали действовать новые правила, направленные на то, чтобы помочь украинцам.
Теперь банки будут обязаны своевременно информировать клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов.
Новые правила прописаны в постановлении Нацбанка. В частности, от банков требуется раскрытие подробной информации клиентам обо всех своих услугах в рекламе и на сайтах.
Напомним, в ПриватБанке начали блокировку карт, денег не снять даже через кассу.
Как сообщала Politeka, масштабное ЧП в ПриватБанке, украинцы не могут получить доступ к счетам.
Также Politeka писала, что украинцы не могут получить деньги из-за ПриватБанка, появилось объяснение.