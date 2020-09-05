Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как разминается на тренажерах, в очередной раз продемонстрировав свой фирменный шпагат

Знаменитость поделилась кадрами тренировки в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Волочкова занимается на тренажерах в ярко-красных спортивных штанах. При этом балерина использует различные снаряды не совсем по назначению. На каждом из них она демонстрирует свою гибкость и растяжку, выгибая ноги под неестественными углами. Такие выверты немного пугают.

В конце Волочкова забирается на один из тренажеров и демонстрирует свой фирменный прием: шпагат.

«Тренировка выходного дня после репетиции», - подписала видео знаменитость.

Поклонники не смогли прокомментировать кадры, ведь звезда уже давно отключила комментарии на своей странице в Инстаграм.

Ранее мы писали, что Волочкова решила «нарядиться» в балахон и попотеть на камеру.

«Первые занятия после моря в моем любимом балетном зале. Много одежды я надеваю, чтобы усилить потоотделение и быстрее разогреться», - говорится в сообщении.

При этом Волочкова успела похвастаться, что на отдыхе якобы «из формы не выходила».

«Я из формы-то и не вышла, потому что в Турции занималась. Но все равно входить в привычный ритм усиленных занятий и репетиций непросто. Но это дело нескольких дней. Я люблю поработать над своим телом и помучить его нагрузкой», - говорится в тексте сообщения.

Напомним, закутанная и потная Волочкова снова взялась за балетный станок, видео мучений.

Как сообщала Politeka, ошалевшая Волочкова в мини-бикини озадачила нелепой выходкой на отдыхе: и шпагат не нужен.

Также Politeka писала, что пьяная Волочкова перепутала барную стойку с балетным станком, кадры конфуза.