Российская певица Глюкоза нарядилась в соблазнительное платье, тем самым порадовав фанатов
Как передает Politeka, Наталья Чистякова Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, любит будоражить фанатов различными провокационными фото, которые она выставляет на своей странице в Инстаграм.
В этот раз красотка решила продемонстрировать свою роскошную фигуру в серебристом платье с глубоким вырезом, которое едва прикрывало ее грудь. Надо сказать, что наряд больше напоминал майку и под него знаменитость решила не надевать бюстгальтер, да и он был бы совсем лишним. Изюминкой стиля стал выразительный взгляд артистки и ярко красная помада на губах.
На фото певица прижалась к российскому продюсеру и своему, как она выразилась, близкому другу, поздравив его с днем рождения.
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«Сегодня у красивого и очень талантливого мужчины, композитора и моего очень близкого друга день рождения! 🎉
Крепкого тебе здоровья, бесконечного вдохновения и вечной страсти и любви», - написала артистка.
Пользователи сети восхитились внешним видом певицы в комментариях. Особенно им понравилось платье.
«Платье супер!!!», «Наташа, ты прям секси секси, как вседа классная!!!❤», «Шикарная Наташа❤️❤️❤️❤️»,«Ох Дениска, берегись»- пишут люди.
Ранее мы писали, что Глюкоза сверкнула фигурой в купальнике во время отдыха в Таиланде. Кроме этого, красотка посоветовала подписчикам больше отдыхать. Артистка похвасталась молодым телом, засветив свои татуировки. Фигурка у звезды просто отменная.
Напомним, что юная дочь Глюкозы заткнула за пояс детей Пугачевой, Киркорова и других звезд: "Она родилась с большим...".
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