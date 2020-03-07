Известная российская певица Глюкоза изогнулась в облегающем наряде и показала, чем ее наградила природа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Вы часто спрашиваете про мой образ жизни и питание! Мне кажется, что многое я уже рассказывала 😉 Но если эта темка для вас всё еще интересна, то пишите в комментариях свои вопросы! Я буду отвечать вам в реальном времени», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, позирует стоя в «мостике», а под ней видна собака. Это стал причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Идеальное тел», «кожественные формы», «вот это настоящее загляденье», «божественное тело», «как можно быть такой красивой», «что вытворяет, чертовка», - пишут они.

Ранее мы писали, что известная российская певица Глюкоза покорила сеть откровенным танцем, который исполнила на камеру.

Так, звезда во время отдыха решила устроить откровенные танцы в одном купальнике. Обратим внимание, что танцует она под песню, которую недавно выпустила сама. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Вот это тело!», «тот случай, когда танцевать не умеешь, но уверенность в обратном берет верх», «красиво», «красотень», «что за судороги», «она сошла с ума?», «Наташка отжигает», «огонь», - пишут они.

Напомним, известная российская певица показала горячие фото в купальнике: «Огонь»

Как сообщала Politeka, Глюкоза в провокационной позе повергла Сеть в ужас: «Так жена должна дома встречать», фото

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