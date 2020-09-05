В Україні може зрости середня заробітна плата вже до 2022 року

Як передає Politeka.net, таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, зарплата буде підвищуватися поетапно.

"Якщо зараз вона в районі 11 тисяч гривень, наступного року може бути 13 тисяч гривень і, відповідно, до 2022 року – до 15 тисяч гривень. Це досить оптимістичний сценарій", - зазначив глава уряду.

Водночас він підкреслив, що багато чого залежатиме від бізнес-середовища.

"Від того, в яких умовах буде перебувати економіка. Але при тому макропрогнозі, який зробило Міністерство економіки, при тих показниках зростання ВВП, при оптимістичних очікуваннях бізнесу, це досяжні показники", - заявив Шмигаль.

Прем'єр упевнений, що такої суми буде достатньо для українців, і багато перестануть виїжджати за кордон у пошуках кращої роботи.

Нагадаємо, з першого січня 2021 року розмір мінімальної зарплати збільшиться на 20%.

Експерти розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на визначення облікової ставки.

Так, фахівець Руслан співак припускає, що залишити ставку на колишньому рівні, а саме 6%, допоможе збільшення розмірів зарплат у вересні.

На думку іншого експерта Оксани шведи, велику роль при визначенні ставок зіграє зростання зарплат в 2021 році, який здатний створити передумови зміни монетарної політики.

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