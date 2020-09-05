Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом от неизвестного поклонника

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм эффектная красотка выложила новый снимок, на котором позирует с огромным букетом красных роз. Цветов так много, что они занимают почти всю фотографию.

В подписи Котова отметила, что «миллион алых роз», - это ее слабость.

«У каждой девушки существуют свои слабости. Да что там говорить... у мужчин ведь тоже: красивые машины, красивые женщины.

А для нас - это «миллион алых роз» 🌹Пусть нам всегда дарят чудесные и ароматные цветы просто так и без повода🕊», - написала артистка.

Фолловеры восхитились снимком в комментариях. Некоторые отметили, что никогда не видели настолько огромного букета. Другие же стали интересоваться, кто его подарил. Еще людей тревожил вопрос, сколько штук роз в букете.

«И вновь удивила Танюша, я ещё после вчерашней ягодной поляны - тортика такого скромненького 70/70 отойти не могу , теперь и цветочная поляна !!! Глаза радуются при виде красоты Танюша !!!💜💜💜💜💜💐👏», «Какая красота😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Такого роскошного букета я ещё никогда не видела 😍🙌вот это я понимаю, что слабость любой девушки», «Танюша, дорога кто это тебе такой роскошный букет подарил ? 😍❤️ мне никогда не дарили такие букеты 😢», «Красота в красоте!🌹», «Вот это букет !!!!у меня просто нет слов !!! Здесь сколько штук?) я восторге ☺️», «Ваууу, вот это букетище», «Шикарный букет роз.🌹❤️💃🥰», - пишут люди.

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