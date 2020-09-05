Светлана Лобода впечатлила экстравагантным нарядом на церемонии вручения российской премии

Украинская звезда, которая уже давно живет и работает в России, похвасталась новой наградой на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в новом видео Лобода показала, как получает статуэтку российской музыкальной премии «Жара». В этом году из-за бушующего вируса церемония проходила в digital-формате, поэтому звезда показала заранее срежессированный ролик, снятый в роскошном зале.

На видео две девушки вручают Лободе кубок. При этом певица стоит на постаменте, окруженном другими девушками из подтанцовки в откровенных нарядах.

Для этой церемонии Лобода выбрала весьма необычный костюм. Пиджак и брюки состоят из множества мельчайших черных и золотых пайеток. При этом штаны певицы оказались полупрозрачными, а на груди сделаны вставки телесного цвета, из-за чего кажется, что под пиджаком просвечивается тело певицы.

В своем выступлении певица поблагодарила всех за награду и любовь к ее музыке.

«Друзья! Спасибо за целых 2 премии!! Быть артистом - это большая ответственность и огромная честь! Из года в год мы работаем для вас! Спасибо, что вы с нами! Это ваша награда!», - написала певица в подписи к видео.

Ее поклонники не остались равнодушными.

«Самая неистовая гордость — это гордость за Вас», «Это заслуженно. Лучшая», «Огонь! Умница! Это реально больной труд и смелость!», «Да, Светлана, а шокировать Вы умеете», «Шикарная женщина», «Все люди, как люди, а Вы суперзвезда», - пишут люди.

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